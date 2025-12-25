O Litoral Norte de São Paulo deve receber quase dois milhões de turistas durante o verão 2025/2026, consolidando-se mais uma vez como um dos principais destinos turísticos do estado. A estimativa faz parte do levantamento divulgado pelo CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Setur-SP (Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo), que projeta uma temporada aquecida entre dezembro de 2025 e março de 2026.
De acordo com os dados, 1,95 milhão de visitantes deve se concentrar nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, que compõem o Litoral Norte. O número representa um crescimento de 5,7% no fluxo de turistas em relação ao mesmo período do verão passado, impulsionado pelas altas temperaturas e pela forte procura pelas praias da região.
No último fim de semana, o governo do estado deu início à Operação Verão, lançada oficialmente em Bertioga, com foco especial nas cidades litorâneas. A ação tem como objetivo reforçar a segurança de moradores e turistas durante os meses de maior movimento. Em todo o estado de São Paulo, a expectativa é de 16,7 milhões de visitantes ao longo da temporada.
Litoral Norte impulsiona economia do turismo
A movimentação intensa de turistas no Litoral Norte também terá impacto direto na economia. Segundo a Setur-SP, o turismo deverá movimentar R$ 41 bilhões em todo o estado, sendo o litoral um dos principais responsáveis por esse resultado. Hotéis, bares, restaurantes, comércio e serviços devem sentir os reflexos positivos do aumento no número de visitantes.
Para o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, garantir a tranquilidade durante a temporada é fundamental. “Estamos fazendo a lição de casa para que esta seja, sem dúvida, a maior operação de segurança da história”, afirmou, em declaração ao site oficial do governo paulista.
Guia do Turista Consciente e reforço na segurança
Como parte das ações para o verão, a Setur-SP lançou o Guia Turista Consciente, que reúne orientações para o planejamento de viagens, dicas de destinos dentro e fora do litoral e alertas sobre as condições climáticas. O material está disponível gratuitamente em versão digital no site do governo do estado.
A Operação Verão 2025/2026 contará com um investimento de R$ 55 milhões. Ao todo, serão mobilizados 4.075 policiais militares, com apoio de 436 viaturas, além da atuação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. O monitoramento será reforçado com o uso de sete drones e três aviões ao longo da orla paulista.
No Litoral Norte, a operação prevê a atuação direta de 861 policiais militares, 253 bombeiros e 147 agentes do Policiamento Rodoviário, ampliando a presença do Estado para atender ao aumento expressivo de turistas esperado para a temporada de verão.