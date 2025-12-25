O Litoral Norte de São Paulo deve receber quase dois milhões de turistas durante o verão 2025/2026, consolidando-se mais uma vez como um dos principais destinos turísticos do estado. A estimativa faz parte do levantamento divulgado pelo CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Setur-SP (Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo), que projeta uma temporada aquecida entre dezembro de 2025 e março de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com os dados, 1,95 milhão de visitantes deve se concentrar nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, que compõem o Litoral Norte. O número representa um crescimento de 5,7% no fluxo de turistas em relação ao mesmo período do verão passado, impulsionado pelas altas temperaturas e pela forte procura pelas praias da região.