Um veículo foi completamente destruído por um incêndio na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal, no bairro Itaguá, em Ubatuba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Ubatuba por volta das 15h.
De acordo com as informações, o incêndio aconteceu na rua Rodrigues de Abreu, na altura do número 417. Quando a equipe chegou ao local, o fogo já havia tomado completamente o veículo, um Volkswagen Gol.
Os bombeiros atuaram rapidamente para conter as chamas e evitar riscos a outros veículos e imóveis próximos. Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de vítimas.
Após a extinção do fogo, o local foi deixado em segurança e o proprietário do automóvel recebeu orientações por parte da equipe. As causas do incêndio não foram informadas.