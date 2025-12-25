Um veículo foi completamente destruído por um incêndio na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal, no bairro Itaguá, em Ubatuba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Ubatuba por volta das 15h.

De acordo com as informações, o incêndio aconteceu na rua Rodrigues de Abreu, na altura do número 417. Quando a equipe chegou ao local, o fogo já havia tomado completamente o veículo, um Volkswagen Gol.