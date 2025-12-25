Moradores de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Cunha, Pindamonhangaba e de outras cidades do Vale do Paraíba relatam um aumento expressivo de motofluxos clandestinos durante o feriado. Segundo os relatos, grupos de motociclistas têm circulado de forma irregular, colocando em risco motoristas, pedestres e os próprios condutores.

Entre as principais infrações apontadas estão motos sem placa de identificação, escapamentos adulterados, excesso de ruído e a realização de manobras perigosas, como o chamado “grau”, em vias de grande movimento. A prática, considerada extremamente arriscada, tem sido registrada em diferentes pontos da região.