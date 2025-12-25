Moradores de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Cunha, Pindamonhangaba e de outras cidades do Vale do Paraíba relatam um aumento expressivo de motofluxos clandestinos durante o feriado. Segundo os relatos, grupos de motociclistas têm circulado de forma irregular, colocando em risco motoristas, pedestres e os próprios condutores.
Entre as principais infrações apontadas estão motos sem placa de identificação, escapamentos adulterados, excesso de ruído e a realização de manobras perigosas, como o chamado “grau”, em vias de grande movimento. A prática, considerada extremamente arriscada, tem sido registrada em diferentes pontos da região.
Na tarde de terça-feira (24), um grupo de motociclistas foi flagrado atravessando o canteiro central da Via Dutra, sem o uso de capacete, em uma ação que chamou a atenção de quem passava pela rodovia e circulou em redes sociais.
Diante do cenário, prefeituras da região têm tentado utilizar sistemas de monitoramento por câmeras para identificar os infratores. No entanto, moradores relatam sensação de impunidade e falta de efetividade nas ações. “Quando a polícia aparece, eles fogem. Pouco tempo depois, voltam a circular como se nada tivesse acontecido”, relatam.
A situação tem gerado preocupação crescente entre a população, que cobra reforço na fiscalização e ações integradas entre os municípios e as forças de segurança para coibir as práticas ilegais e garantir mais segurança nas ruas e rodovias da região.