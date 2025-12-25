Um atropelamento com vítima fatal foi registrado no final da noite de quarta-feira (24) no km 174,6 da BR-116, a Via Dutra, em Jacareí, no sentido sul. A ocorrência foi atendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a corporação, devido ao estado do corpo e à ausência de documentos pessoais, não foi possível identificar, até o momento, o sexo e a idade da vítima. O condutor do veículo envolvido permaneceu no local, prestou esclarecimentos e realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.