MORTE

Madrugada de Natal tem atropelamento e morte na Dutra

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Vítima ainda não identificada morreu
Vítima ainda não identificada morreu

Um atropelamento com vítima fatal foi registrado no final da noite de quarta-feira (24) no km 174,6 da BR-116, a Via Dutra, em Jacareí, no sentido sul. A ocorrência foi atendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a corporação, devido ao estado do corpo e à ausência de documentos pessoais, não foi possível identificar, até o momento, o sexo e a idade da vítima. O condutor do veículo envolvido permaneceu no local, prestou esclarecimentos e realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Durante o atendimento, houve a interdição de uma faixa da rodovia. No entanto, por se tratar de um horário de baixo fluxo, não foram registrados impactos significativos no tráfego. A pista foi totalmente liberada às 2 horas desta quinta-feira (25).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

