Enquanto muitas famílias se reúnem para celebrar o Natal, outras vivem a data marcada pela angústia da incerteza. É o caso dos parentes de Bruna Oliveira da Silva, de Cruzeiro, e de Alessandro Barbosa Xavier da Silva, de Lavrinhas, que enfrentam o feriado sem notícias sobre o paradeiro dos jovens e cobram avanços nas investigações.

Os dois desaparecimentos estão sob apuração da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro. No entanto, passados meses desde os registros, familiares afirmam que ainda não receberam informações conclusivas.