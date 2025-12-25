Enquanto muitas famílias se reúnem para celebrar o Natal, outras vivem a data marcada pela angústia da incerteza. É o caso dos parentes de Bruna Oliveira da Silva, de Cruzeiro, e de Alessandro Barbosa Xavier da Silva, de Lavrinhas, que enfrentam o feriado sem notícias sobre o paradeiro dos jovens e cobram avanços nas investigações.
Os dois desaparecimentos estão sob apuração da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro. No entanto, passados meses desde os registros, familiares afirmam que ainda não receberam informações conclusivas.
Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, está desaparecida desde a madrugada de 21 de setembro, quando saiu de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro. Neste Natal, o caso completa três meses e três dias sem pistas confirmadas sobre o destino da jovem.
Já o desaparecimento de Alessandro Barbosa Xavier da Silva, de 26 anos, se aproxima de seis meses. Ele foi visto pela última vez em 29 de junho, após deixar a residência no bairro Village Campestre, em Lavrinhas, informando que iria visitar um amigo.
Em meio às celebrações de fim de ano, as famílias ressaltam que não buscam privilégios, mas sim respostas, transparência e empenho das autoridades para o esclarecimento dos casos. A esperança é que novas diligências tragam informações capazes de amenizar, ainda que parcialmente, a dor que se prolonga há meses.
Em nota, a DIG de Cruzeiro informou que as investigações continuam, com a realização de oitivas e levantamento de dados, mas que, até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro de Bruna e Alessandro.
Qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada à DIG de Cruzeiro pelo WhatsApp (12) 3143-7253. O sigilo é garantido.
Com informações do Portal CRZ.