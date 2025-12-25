25 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHARLENE

Justiça mantém prisão de suspeito de matar Charlene em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Charlene Vieira, de 45 anos, não resistiu às complicações decorrentes da queda da sacada de um imóvel
Charlene Vieira, de 45 anos, não resistiu às complicações decorrentes da queda da sacada de um imóvel

A Justiça decidiu manter preso o homem de 34 anos investigado por feminicídio após audiência de custódia realizada na terça-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ele é suspeito de ter empurrado a ex-namorada da sacada de um imóvel em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido na noite de segunda-feira (22), depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a prisão preventiva.

A solicitação partiu da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), após a conclusão do inquérito policial, na sexta-feira (19).

A vítima, Charlene Vieira, de 45 anos, não resistiu às complicações decorrentes da queda da sacada de um imóvel no bairro Jardim Bela Vista, no início de dezembro.

O caso ocorreu no dia 6, quando ela foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. A morte foi confirmada dois dias depois, em 8 de dezembro.

A morte de Charlene.

Inicialmente, o registro policial indicava tentativa de suicídio. No entanto, o avanço das apurações levou a uma reclassificação do caso.

Investigadores ouviram testemunhas e familiares e analisaram laudos periciais, imagens, áudios e outros elementos. Moradores da região relataram ter ouvido uma discussão acalorada entre o casal momentos antes da queda, o que reforçou a suspeita de envolvimento do ex-companheiro.

Com base no conjunto de provas reunidas, a DDM solicitou a prisão preventiva, acolhida pelo Judiciário. O suspeito foi localizado e preso no mesmo dia da decisão. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.

O sepultamento de Charlene ocorreu em 9 de dezembro, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, no bairro Jardim Morumbi.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários