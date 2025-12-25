A Justiça decidiu manter preso o homem de 34 anos investigado por feminicídio após audiência de custódia realizada na terça-feira (23).
Ele é suspeito de ter empurrado a ex-namorada da sacada de um imóvel em São José dos Campos.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido na noite de segunda-feira (22), depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a prisão preventiva.
A solicitação partiu da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), após a conclusão do inquérito policial, na sexta-feira (19).
A vítima, Charlene Vieira, de 45 anos, não resistiu às complicações decorrentes da queda da sacada de um imóvel no bairro Jardim Bela Vista, no início de dezembro.
O caso ocorreu no dia 6, quando ela foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. A morte foi confirmada dois dias depois, em 8 de dezembro.
A morte de Charlene.
Inicialmente, o registro policial indicava tentativa de suicídio. No entanto, o avanço das apurações levou a uma reclassificação do caso.
Investigadores ouviram testemunhas e familiares e analisaram laudos periciais, imagens, áudios e outros elementos. Moradores da região relataram ter ouvido uma discussão acalorada entre o casal momentos antes da queda, o que reforçou a suspeita de envolvimento do ex-companheiro.
Com base no conjunto de provas reunidas, a DDM solicitou a prisão preventiva, acolhida pelo Judiciário. O suspeito foi localizado e preso no mesmo dia da decisão. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.
O sepultamento de Charlene ocorreu em 9 de dezembro, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, no bairro Jardim Morumbi.