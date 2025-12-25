A Justiça decidiu manter preso o homem de 34 anos investigado por feminicídio após audiência de custódia realizada na terça-feira (23).

Ele é suspeito de ter empurrado a ex-namorada da sacada de um imóvel em São José dos Campos.