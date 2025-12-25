Um apostador de São José dos Campos foi um dos dois ganhadores do prêmio principal no concurso 3571 da Lotofácil, na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal. Ele ganhou o valor de R$ 607.560,15 e terá certamente um Natal mais feliz e de bolsos cheios.

O outro ganhador é um apostador de Itapecerica da Serra (SP). No caso do joseense, ele fez uma aposta simples, de 15 números, através dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Os 15 números sorteados foram: