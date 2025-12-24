São José dos Campos enfrenta problemas no abastecimento de água em bairros das regiões Norte, Sul e Leste, causando transtornos à população justamente na véspera do Natal. Pela internet, dezenas de reclamações de moradores relatando interrupções no fornecimento e dificuldades para manter a rotina doméstica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No começo da noite, a Companhia confirmou falhas no sistema de abastecimento que atende o município.