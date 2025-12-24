24 de dezembro de 2025
Véspera de Natal tem caos com falta de água em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
São José dos Campos enfrenta problemas no abastecimento de água em bairros das regiões Norte, Sul e Leste, causando transtornos à população justamente na véspera do Natal. Pela internet, dezenas de reclamações de moradores relatando interrupções no fornecimento e dificuldades para manter a rotina doméstica.

No começo da noite, a Companhia confirmou falhas no sistema de abastecimento que atende o município.

Em nota, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e informou que realizou manutenções emergenciais no sistema que abastece São José dos Campos, além das cidades de Redenção da Serra e Caçapava. De acordo com a empresa, a situação foi agravada pelas altas temperaturas, pelo aumento expressivo do consumo de água e pelo crescimento do turismo característico deste período do ano.

A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido de forma gradativa até esta quinta-feira (25). Enquanto isso, a Companhia afirma que segue atuando para minimizar os impactos à população, inclusive com atendimento emergencial por meio de caminhões-pipa para imóveis que necessitarem.

As equipes continuam monitorando o sistema para garantir a completa regularização do serviço. A Sabesp reforçou ainda que permanece à disposição da população por meio dos canais oficiais de atendimento: telefone 0800 055 0195, WhatsApp (11) 3388-8000 e a Agência Virtual no site da companhia.

