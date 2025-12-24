São José dos Campos enfrenta problemas no abastecimento de água em bairros das regiões Norte, Sul e Leste, causando transtornos à população justamente na véspera do Natal. Pela internet, dezenas de reclamações de moradores relatando interrupções no fornecimento e dificuldades para manter a rotina doméstica.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
No começo da noite, a Companhia confirmou falhas no sistema de abastecimento que atende o município.
Em nota, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e informou que realizou manutenções emergenciais no sistema que abastece São José dos Campos, além das cidades de Redenção da Serra e Caçapava. De acordo com a empresa, a situação foi agravada pelas altas temperaturas, pelo aumento expressivo do consumo de água e pelo crescimento do turismo característico deste período do ano.
A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido de forma gradativa até esta quinta-feira (25). Enquanto isso, a Companhia afirma que segue atuando para minimizar os impactos à população, inclusive com atendimento emergencial por meio de caminhões-pipa para imóveis que necessitarem.
As equipes continuam monitorando o sistema para garantir a completa regularização do serviço. A Sabesp reforçou ainda que permanece à disposição da população por meio dos canais oficiais de atendimento: telefone 0800 055 0195, WhatsApp (11) 3388-8000 e a Agência Virtual no site da companhia.