O atacante Yuri Alberto, herói do Corinthians na conquista da Copa do Brasil, está fazendo a festa em São José dos Campos. Na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal, levou uma multidão de torcedores às ruas na região norte da cidade.

Ele aparece no teto solar de um carro, em pé, acenando para os torcedores eufóricos. Depois, postou o vídeo nos stories de sua conta no Instagram, com a legenda: “Zona Norte”.