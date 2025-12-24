24 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CORINTHIANS

Yuri Alberto, astro do Timão, arrasta multidão na zona norte

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Instagram
Yuri Alberto, astro do Timão, arrasta multidão na zona norte
Yuri Alberto, astro do Timão, arrasta multidão na zona norte

O atacante Yuri Alberto, herói do Corinthians na conquista da Copa do Brasil, está fazendo a festa em São José dos Campos. Na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal, levou uma multidão de torcedores às ruas na região norte da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ele aparece no teto solar de um carro, em pé, acenando para os torcedores eufóricos. Depois, postou o vídeo nos stories de sua conta no Instagram, com a legenda: “Zona Norte”.

Yuri Alberto começou a carreira profissional no Santos, se destacou e foi para o Internacional. De lá, foi para o Zenit, da Rússia, mas voltou ao Brasil por conta da guerra na Ucrânia e foi para o Corinthians.

Após momentos de altos e baixos, o joseense conseguiu um ano histórico em 2025. Afinal de contas, marcou o gol do título do Campeonato Paulista sobre o rival Palmeiras e, ainda por cima, fez um gol e deu assistência para outro na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, na semana passada, no Maracanã, na decisão da Copa do Brasil.

Apesar de viver o auge da carreira, o atleta nunca deixou suas raízes. E, com suma Lamborghini estilizada, sempre é visto passeando pela cidade natal, quando está de folga.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários