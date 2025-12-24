O atacante Yuri Alberto, herói do Corinthians na conquista da Copa do Brasil, está fazendo a festa em São José dos Campos. Na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal, levou uma multidão de torcedores às ruas na região norte da cidade.
Ele aparece no teto solar de um carro, em pé, acenando para os torcedores eufóricos. Depois, postou o vídeo nos stories de sua conta no Instagram, com a legenda: “Zona Norte”.
Yuri Alberto começou a carreira profissional no Santos, se destacou e foi para o Internacional. De lá, foi para o Zenit, da Rússia, mas voltou ao Brasil por conta da guerra na Ucrânia e foi para o Corinthians.
Após momentos de altos e baixos, o joseense conseguiu um ano histórico em 2025. Afinal de contas, marcou o gol do título do Campeonato Paulista sobre o rival Palmeiras e, ainda por cima, fez um gol e deu assistência para outro na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, na semana passada, no Maracanã, na decisão da Copa do Brasil.
Apesar de viver o auge da carreira, o atleta nunca deixou suas raízes. E, com suma Lamborghini estilizada, sempre é visto passeando pela cidade natal, quando está de folga.