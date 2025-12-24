O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades no Vale do Paraíba nesta quarta-feira (24). A previsão indica a ocorrência de chuva entre 14h e 20h.
De acordo com o órgão, durante o período podem ser registrados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros no acumulado do dia. Também há previsão de ventos com rajadas de até 60 km/h.
O Inmet aponta ainda a possibilidade de queda de granizo, porém com baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, quedas de árvores ou alagamentos.
Mesmo com a instabilidade, o estado de São Paulo segue sob influência de uma onda de calor, que deve se estender até as 18h desta quinta-feira (25). As temperaturas permanecem cerca de 5 °C acima da média para o período.