O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades no Vale do Paraíba nesta quarta-feira (24). A previsão indica a ocorrência de chuva entre 14h e 20h.

De acordo com o órgão, durante o período podem ser registrados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros no acumulado do dia. Também há previsão de ventos com rajadas de até 60 km/h.

O Inmet aponta ainda a possibilidade de queda de granizo, porém com baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, quedas de árvores ou alagamentos.