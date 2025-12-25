Uma jovem de 18 anos foi presa e drogas prontas para a venda foram apreendidas em uma ação que frustrou a tentativa de instalação de um ponto de tráfico. A abordagem ocorreu após denúncias anônimas e resultou na retirada de entorpecentes que, segundo a polícia, já estavam preparados para comercialização.

A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (22), em uma quitinete localizada no bairro Colinas, em Sorriso, no norte de Mato Grosso. Policiais militares foram até o endereço após moradores relatarem movimentação intensa de pessoas entrando e saindo do imóvel.