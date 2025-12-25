Uma jovem de 18 anos foi presa e drogas prontas para a venda foram apreendidas em uma ação que frustrou a tentativa de instalação de um ponto de tráfico. A abordagem ocorreu após denúncias anônimas e resultou na retirada de entorpecentes que, segundo a polícia, já estavam preparados para comercialização.
A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (22), em uma quitinete localizada no bairro Colinas, em Sorriso, no norte de Mato Grosso. Policiais militares foram até o endereço após moradores relatarem movimentação intensa de pessoas entrando e saindo do imóvel.
No local, a jovem foi encontrada sozinha e, durante a vistoria, os agentes localizaram drogas em quantidade e acondicionamento compatíveis com o tráfico. O material foi apreendido e a suspeita encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.
De acordo com a Polícia Militar, antes da entrada no imóvel, um indivíduo foi visto nas proximidades, o que reforçou a suspeita de atividade criminosa. Já durante a abordagem, a jovem tentou confundir os policiais ao afirmar que morava com uma amiga nos fundos do terreno.
Mesmo com a tentativa de despiste, a busca foi mantida. No interior da quitinete, os policiais encontraram cerca de 270 gramas de maconha, parte em tablete e parte já fracionada e embalada para venda.
Além da maconha, também foi apreendida uma quantidade significativa de substância análoga à cocaína, armazenada em embalagem do tipo ziplock. Segundo a PM, a forma de divisão e acondicionamento reforçou os indícios de tráfico no local.
Durante o registro da ocorrência, a jovem informou que havia chegado recentemente à cidade, vinda de Sinop, e que estava em Sorriso havia apenas dois dias. Ela não admitiu a comercialização das drogas.
A Polícia Militar informou ainda que a suspeita é apontada como possível integrante ou colaboradora de uma facção criminosa com atuação no estado. A principal linha de investigação indica que ela teria sido enviada para estruturar um novo ponto de venda de entorpecentes.
Após a prisão, a jovem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária Civil, que dará continuidade às investigações para apurar eventual ligação com organização criminosa e identificar outros envolvidos. A corporação reforça a importância das denúncias anônimas, consideradas fundamentais para ações rápidas e eficazes.