A concessionária Aena recebeu sinal verde da SAC (Secretaria Nacional de Aviação Civil) para dar andamento ao plano de retomada de voos internacionais no Aeroporto de Congonhas. O órgão é ligado ao Ministério de Portos e Aeroportos e emitiu parecer favorável à proposta apresentada pela administradora do terminal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Segundo a empresa, o projeto contempla a operação regular de voos de passageiros para destinos de curta e média distância, principalmente na América do Sul. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação da malha aérea e ao fortalecimento da conectividade regional.
A solicitação está inserida no programa de expansão e modernização do aeroporto, que prevê investimentos estimados em R$ 2,5 bilhões. De acordo com a Aena, as obras seguem em andamento e dentro do cronograma estabelecido.
Em nota, a concessionária destacou que a avaliação técnica da SAC concluiu que o plano está em conformidade com a Política Nacional de Aviação Civil e com o Plano Aeroviário Nacional, após análises de demanda, capacidade operacional e adequações da infraestrutura previstas no projeto.
A expectativa da Aena é que os voos internacionais comecem a operar a partir de 2028, período que coincide com a entrega do novo terminal de passageiros. A empresa aposta na modernização para viabilizar uma operação mais eficiente e competitiva.
O diretor-executivo do Aeroporto de Congonhas, Kleber Meira, afirmou que a retomada do perfil internacional do terminal representa uma oportunidade estratégica. Segundo ele, um aeroporto central, moderno e pontual pode impulsionar a integração regional, a conectividade aérea e o desenvolvimento econômico.
O Ministério de Portos e Aeroportos confirmou, por meio da agência Reuters, a emissão do parecer favorável, mas ressaltou que a decisão não equivale à autorização definitiva para o início das operações internacionais.
Antes disso, a concessionária ainda precisará obter aval de outros órgãos responsáveis pelo controle de fronteiras, como Polícia Federal, Anvisa, Vigiagro e Receita Federal. Na sequência, deverá protocolar o pedido formal junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que fará a análise final.
De acordo com o ministério, a Aena cumpriu os requisitos exigidos pela pasta para avançar com o projeto, que foi classificado como uma iniciativa com potencial para fortalecer a aviação brasileira, ampliar a oferta de voos e estimular a economia.
Na segunda-feira (22), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, realizou uma visita técnica ao aeroporto e destacou o andamento das obras. Para ele, os investimentos serão decisivos para elevar o padrão de conforto e eficiência oferecido aos passageiros e para o crescimento do setor aéreo no país.