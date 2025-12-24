A concessionária Aena recebeu sinal verde da SAC (Secretaria Nacional de Aviação Civil) para dar andamento ao plano de retomada de voos internacionais no Aeroporto de Congonhas. O órgão é ligado ao Ministério de Portos e Aeroportos e emitiu parecer favorável à proposta apresentada pela administradora do terminal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a empresa, o projeto contempla a operação regular de voos de passageiros para destinos de curta e média distância, principalmente na América do Sul. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação da malha aérea e ao fortalecimento da conectividade regional.