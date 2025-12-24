A Justiça dos Estados Unidos condenou a Johnson & Johnson a pagar US$ 1,5 bilhão — o equivalente a cerca de R$ 8,3 bilhões — a uma paciente que desenvolveu câncer associado ao uso de talco fabricado pela empresa. A ação reconheceu a relação entre a doença e a exposição ao produto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso envolve Cherie Craft, que mora nos Estados Unidos e foi diagnosticada com mesotelioma, um tipo raro de câncer que atinge a membrana que reveste órgãos como abdômen, coração e pulmões. A enfermidade pode estar ligada ao contato com amianto, substância considerada altamente cancerígena.