O pedreiro Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 34 anos, pegou 225 anos de prisão por estupro, estupro de vulnerável e feminicídio contra uma mãe e suas três filhas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O Tribunal do Júri de Sorriso, no norte de Mato Grosso, confirmou a autoria e materialidade dos crimes na madrugada de 24 para 25 de novembro de 2023. Apesar da soma elevada, a pena máxima a ser cumprida é de 40 anos, conforme a lei brasileira.
O crime chocou a região. Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, e as filhas Miliane (19), Manuela (12) e Melissa (10) foram atacadas em casa, enquanto o marido de Cleci estava ausente. Uma das meninas morreu por asfixia, segundo laudos apresentados.
Dos Anjos trabalhava como pedreiro em obra próxima à residência das vítimas. Ele confessou os atos à polícia e foi preso logo após as mortes serem descobertas.
O julgamento durou cerca de 10 horas, sob presidência do juiz Rafael Deprá Panichella, da 1ª Vara Criminal de Sorriso. Testemunhas foram ouvidas, acusação e defesa debateram, e os jurados aceitaram as qualificadoras do Ministério Público.
Na dosimetria, o Conselho de Sentença fixou a pena total em 225 anos. A sentença reforça que progressão de regime ou livramento condicional dependem de requisitos legais e análise futura.
A defesa pode recorrer. O réu segue preso, à disposição da Justiça, com execução da pena nos termos da lei.