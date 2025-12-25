O pedreiro Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 34 anos, pegou 225 anos de prisão por estupro, estupro de vulnerável e feminicídio contra uma mãe e suas três filhas.

O Tribunal do Júri de Sorriso, no norte de Mato Grosso, confirmou a autoria e materialidade dos crimes na madrugada de 24 para 25 de novembro de 2023. Apesar da soma elevada, a pena máxima a ser cumprida é de 40 anos, conforme a lei brasileira.