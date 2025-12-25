Um homem condenado a 47 anos de prisão foi preso na tarde desta terça-feira (23) após ser localizado pela Polícia Civil. Ele estava foragido da Justiça e possuía dois mandados de prisão em aberto, incluindo um decorrente de condenação definitiva.

A captura ocorreu no município de Cáceres, no oeste de Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 48 anos, era alvo de ordens judiciais expedidas pela 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, sendo uma de prisão preventiva e outra relacionada a sentença com trânsito em julgado.