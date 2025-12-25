25 de dezembro de 2025
JUSTIÇA

Polícia prende foragido condenado a 47 anos de prisão

Por Da Redação | Cáceres (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Polícia prende foragido condenado a 47 anos de prisão
Polícia prende foragido condenado a 47 anos de prisão

Um homem condenado a 47 anos de prisão foi preso na tarde desta terça-feira (23) após ser localizado pela Polícia Civil. Ele estava foragido da Justiça e possuía dois mandados de prisão em aberto, incluindo um decorrente de condenação definitiva.

A captura ocorreu no município de Cáceres, no oeste de Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 48 anos, era alvo de ordens judiciais expedidas pela 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, sendo uma de prisão preventiva e outra relacionada a sentença com trânsito em julgado.

As investigações apontaram que o foragido se escondia em uma residência no bairro Jardim do Trevo. Com base nas informações levantadas, equipes policiais foram até o endereço para cumprir os mandados.

Ao notar a presença dos agentes, o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel e entrou em uma área de mata próxima, com vegetação densa. Os policiais realizaram um cerco imediato e iniciaram buscas para impedir a fuga.

Após varredura na região, o condenado foi encontrado escondido no matagal. Ele foi detido e levado à 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres, onde os mandados foram formalmente cumpridos.

Em seguida, o preso foi apresentado em audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena. A Polícia Civil informou que a prisão encerra o período de fuga e reforça as ações de localização de foragidos no estado.

