Um jovem de 21 anos foi baleado na madrugada desta quarta-feira (24) após ser atingido por disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, ele conseguiu buscar ajuda por conta própria e foi socorrido em estado grave.

O crime ocorreu em uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Jardim Paloma, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo testemunhas, após ser atingido, o rapaz, conhecido pelo apelido de “Neguinho”, caminhou por cerca de 50 a 100 metros até uma panificadora próxima, onde pediu socorro.