HOMICÍDIO

Jovem de 21 anos morre baleado em distribuidora de bebidas

Por Da Redação | Colombo (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jovem de 21 anos morre baleado em distribuidora de bebidas
Jovem de 21 anos morre baleado em distribuidora de bebidas

Um jovem de 21 anos foi baleado na madrugada desta quarta-feira (24) após ser atingido por disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, ele conseguiu buscar ajuda por conta própria e foi socorrido em estado grave.

O crime ocorreu em uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Jardim Paloma, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo testemunhas, após ser atingido, o rapaz, conhecido pelo apelido de “Neguinho”, caminhou por cerca de 50 a 100 metros até uma panificadora próxima, onde pediu socorro.

Equipes de emergência foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos. A vítima foi encaminhada ao Hospital Cajuru, em Curitiba. Até o momento, não há informações atualizadas sobre a evolução do quadro clínico.

A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Cerro Azul e Teixeira Soares. As circunstâncias do crime serão apuradas pelas autoridades policiais.

