Foi identificado como Adão Ciscati, de 52 anos, o homem que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (23). A colisão envolveu uma ambulância e um caminhão, além de deixar outras sete pessoas feridas.

O acidente aconteceu por volta das 5h40 na rodovia PR-082, em um trecho que passa pelo município de Cidade Gaúcha, no noroeste do Paraná. De acordo com as informações apuradas, um caminhão VW/7.90, com placas de Terra Boa, seguia no sentido Cidade Gaúcha–Rondon quando aquaplanou por causa da chuva.