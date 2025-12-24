Foi identificado como Adão Ciscati, de 52 anos, o homem que morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (23). A colisão envolveu uma ambulância e um caminhão, além de deixar outras sete pessoas feridas.
O acidente aconteceu por volta das 5h40 na rodovia PR-082, em um trecho que passa pelo município de Cidade Gaúcha, no noroeste do Paraná. De acordo com as informações apuradas, um caminhão VW/7.90, com placas de Terra Boa, seguia no sentido Cidade Gaúcha–Rondon quando aquaplanou por causa da chuva.
Com a perda de controle da direção, o veículo invadiu a pista contrária e atingiu de frente uma ambulância Ford Transit, pertencente ao município de Terra Rica, que trafegava no sentido oposto. No interior da ambulância estavam seis pessoas, entre elas o motorista e cinco passageiros.
Adão Ciscati sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O condutor da ambulância, também de 52 anos, e os demais ocupantes, com idades de 44, 47, 73 e 91 anos, ficaram feridos.
As vítimas receberam atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas a hospitais da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.
Morador de Terra Rica, Adão Ciscati teve a morte lamentada por amigos e conhecidos nas redes sociais. Mensagens de despedida destacaram a trajetória pessoal da vítima e prestaram solidariedade aos familiares.