Um motoboy de 54 anos morreu na manhã desta quarta-feira (24) após se envolver em um grave acidente com um carro de passeio. A colisão aconteceu em um trecho de rodovia federal e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

O acidente foi registrado no quilômetro 92 da BR-116, no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do veículo modelo Logan apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência.