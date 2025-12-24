24 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Motorista bêbado atropela e mata motoboy de 54 anos

Por Da Redação | São José dos Pinhais (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Motorista bêbado atropela e mata motoboy de 54 anos
Motorista bêbado atropela e mata motoboy de 54 anos

Um motoboy de 54 anos morreu na manhã desta quarta-feira (24) após se envolver em um grave acidente com um carro de passeio. A colisão aconteceu em um trecho de rodovia federal e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

O acidente foi registrado no quilômetro 92 da BR-116, no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do veículo modelo Logan apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência.

Informações apuradas indicam que o condutor, de 47 anos, trafegava de forma irregular, em zigue-zague pela pista. Em determinado momento, ele se aproximou do canteiro central e retornou bruscamente, atingindo o motociclista. Com o impacto, o carro e a moto saíram da pista e despencaram em uma ribanceira.

Equipes de socorro foram acionadas, mas o motociclista morreu antes da chegada do atendimento médico. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do automóvel foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

