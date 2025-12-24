Um casal de nacionalidade paraguaia foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (23) ao ser flagrado transportando uma grande quantidade de maconha escondida em um automóvel. A droga totalizou 132 quilos e estava embalada com papel de presente, o que chamou a atenção dos agentes durante a fiscalização.

A abordagem ocorreu na BR-277, em trecho que passa pelo município de Irati, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais notaram volumes irregulares sob o carpete do veículo e sentiram forte odor característico do entorpecente, o que levou à realização de uma vistoria minuciosa.