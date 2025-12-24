Um casal de nacionalidade paraguaia foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (23) ao ser flagrado transportando uma grande quantidade de maconha escondida em um automóvel. A droga totalizou 132 quilos e estava embalada com papel de presente, o que chamou a atenção dos agentes durante a fiscalização.
A abordagem ocorreu na BR-277, em trecho que passa pelo município de Irati, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais notaram volumes irregulares sob o carpete do veículo e sentiram forte odor característico do entorpecente, o que levou à realização de uma vistoria minuciosa.
Durante a inspeção, os tabletes de maconha foram encontrados em vários pontos do carro. A droga estava escondida sob o assoalho, dentro das quatro portas, nos bancos dianteiros e também embaixo do banco traseiro.
O motorista, de 41 anos, e a passageira, de 26, receberam voz de prisão por tráfico de drogas. Segundo a PRF, os dois não souberam informar a procedência nem o destino do entorpecente, tampouco justificaram o uso de embalagens típicas de presentes natalinos.
Após a apreensão, o casal foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Grossa, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.