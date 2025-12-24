24 de dezembro de 2025
ARMAS E DROGAS

Polícia prende homem armado durante abordagem no Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi preso em Pindamonhangaba
Homem foi preso em Pindamonhangaba

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar Ambiental na tarde desta quarta-feira (24) após ser flagrado portando uma arma de fogo e drogas durante uma abordagem na Estrada João Marcondes dos Santos, no bairro Sapucaia, em Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a equipe realizava atividade delegada quando avistou um veículo Honda Civic trafegando em alta velocidade. Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor portava um cigarro com substância semelhante à maconha.

Ainda segundo a corporação, em consulta aos sistemas da Polícia Militar, foi verificado que o suspeito já possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram um revólver calibre .32, com capacidade para seis disparos, municiado com quatro munições intactas, escondido sob o banco do motorista. Além da arma, foram apreendidos R$ 120,50 em dinheiro, duas correntes e uma pulseira de material semelhante a aço, dois aparelhos celulares, um isqueiro e o cigarro com a substância entorpecente.

Com apoio de viaturas da área, o homem e o veículo foram encaminhados ao Plantão da Delegacia Seccional da Polícia Civil em Taubaté. A autoridade policial de plantão registrou a ocorrência por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. A arma, as munições e o entorpecente foram apreendidos, enquanto os demais pertences foram entregues à família.

