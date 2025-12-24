Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar Ambiental na tarde desta quarta-feira (24) após ser flagrado portando uma arma de fogo e drogas durante uma abordagem na Estrada João Marcondes dos Santos, no bairro Sapucaia, em Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a equipe realizava atividade delegada quando avistou um veículo Honda Civic trafegando em alta velocidade. Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor portava um cigarro com substância semelhante à maconha.