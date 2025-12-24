Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na tarde da última terça-feira (23) após ser acusado de importunação sexual contra dois adolescentes no Parque da Cidade, em Jacareí. O caso ocorreu na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino.
Segundo o boletim de ocorrência, os adolescentes procuraram uma equipe da Ronda Escolar e relataram que estavam no banheiro do parque quando o suspeito praticou atos de cunho obsceno. Após a reação verbal dos jovens, o homem deixou o local.
Ainda de acordo com o registro policial, os adolescentes seguiram o suspeito até uma via próxima, onde houve um desentendimento. Durante o confronto, o homem acabou sofrendo uma fratura em um dos braços.
Após o ocorrido, os adolescentes retornaram ao parque e acionaram novamente a Ronda Escolar, que repassou as características do suspeito via rádio. Uma equipe da Patrulha Maria da Penha localizou o homem nas proximidades da Fundação Cultural, já ferido.
O suspeito foi encaminhado ao Pronto-Socorro para atendimento médico e, posteriormente, levado à delegacia. A autoridade policial decretou a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual. Até a conclusão do boletim, ele permanecia preso.