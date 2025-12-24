Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na tarde da última terça-feira (23) após ser acusado de importunação sexual contra dois adolescentes no Parque da Cidade, em Jacareí. O caso ocorreu na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino.

Segundo o boletim de ocorrência, os adolescentes procuraram uma equipe da Ronda Escolar e relataram que estavam no banheiro do parque quando o suspeito praticou atos de cunho obsceno. Após a reação verbal dos jovens, o homem deixou o local.