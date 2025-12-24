O noticiário recente recoloca no centro do debate um tema sensível: a relação entre poder, interesses privados e transparência institucional. O contrato milionário firmado pelo escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o banco Master, a decisão do ministro Dias Toffoli de avocar para si o processo e impor sigilo absoluto, e, agora, a informação de que o próprio Moraes teria intercedido pessoalmente em favor do banco junto ao Banco Central do Brasil, compõem um conjunto de fatos que exige atenção máxima.

Não se trata, desde logo, de afirmar culpa ou antecipar juízos. Trata-se de reconhecer que os indícios divulgados são graves e, se confirmados, apontariam para condutas incompatíveis com a liturgia do cargo e com os princípios republicanos. A eventual atuação de um ministro do Supremo em favor de um banco privado, sobretudo em contexto que envolve interesses familiares, demanda apuração rigorosa.