O noticiário recente recoloca no centro do debate um tema sensível: a relação entre poder, interesses privados e transparência institucional. O contrato milionário firmado pelo escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o banco Master, a decisão do ministro Dias Toffoli de avocar para si o processo e impor sigilo absoluto, e, agora, a informação de que o próprio Moraes teria intercedido pessoalmente em favor do banco junto ao Banco Central do Brasil, compõem um conjunto de fatos que exige atenção máxima.
Não se trata, desde logo, de afirmar culpa ou antecipar juízos. Trata-se de reconhecer que os indícios divulgados são graves e, se confirmados, apontariam para condutas incompatíveis com a liturgia do cargo e com os princípios republicanos. A eventual atuação de um ministro do Supremo em favor de um banco privado, sobretudo em contexto que envolve interesses familiares, demanda apuração rigorosa.
É precisamente nesse ponto que o jornalismo recupera sua função essencial. Quando autoridades silenciam, oferecem respostas tardias ou se refugiam em explicações confusas, cresce a responsabilidade da imprensa. O sigilo, embora legítimo em situações específicas, não pode servir de biombo permanente para afastar o escrutínio público de atos que tocam o coração das instituições.
O velho e bom jornalismo investigativo não condena; investiga. Não milita; apura. Não se satisfaz com versões oficiais frágeis nem com narrativas convenientes. Seu compromisso é com os fatos, com a verdade verificável e com o direito do cidadão à informação de qualidade.
Em democracias maduras, ninguém está acima do questionamento público. A credibilidade das instituições não se protege com silêncio ou opacidade, mas com transparência, esclarecimentos objetivos e apuração séria. Se há dúvidas relevantes, que sejam dissipadas à luz do dia. Quando o poder se fecha, a imprensa precisa abrir. É assim que se preserva a verdadeira democracia e se honra o jornalismo.