São José dos Campos recebeu 15 novos ônibus totalmente elétricos para a frota frota municipal. Com a entrega, realizada nesta semana, agora são 20 veículos sustentáveis destinados ao novo modelo de mobilidade urbana da cidade.

Os cinco primeiros ônibus elétricos haviam sido entregues em outubro. A iniciativa integra um planejamento de longo prazo que prevê a substituição gradual dos ônibus convencionais até alcançar aproximadamente 400 veículos dentro do novo padrão adotado pelo sistema de transporte público local.