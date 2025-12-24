São José dos Campos recebeu 15 novos ônibus totalmente elétricos para a frota frota municipal. Com a entrega, realizada nesta semana, agora são 20 veículos sustentáveis destinados ao novo modelo de mobilidade urbana da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os cinco primeiros ônibus elétricos haviam sido entregues em outubro. A iniciativa integra um planejamento de longo prazo que prevê a substituição gradual dos ônibus convencionais até alcançar aproximadamente 400 veículos dentro do novo padrão adotado pelo sistema de transporte público local.
Movidos exclusivamente a energia elétrica, os novos ônibus contribuem para a redução da emissão de poluentes e do ruído urbano, além de apresentarem menor custo operacional ao longo do tempo. A proposta, de acordo com a prefeitura, também está alinhada às políticas de sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida, oferecendo um serviço mais moderno e eficiente aos usuários.
O prefeito Anderson Farias (PSD) destacou que o investimento representa um avanço significativo na estrutura do transporte coletivo da cidade. "Os veículos já estão em linhas regulares trabalhando", disse.
Segundo ele, a nova frota alia inovação, conforto e compromisso ambiental, com o objetivo de tornar o sistema de São José dos Campos uma referência em âmbito nacional. O chefe do Executivo informou ainda que os veículos já estão em operação em linhas regulares e que a aquisição dos carregadores necessários para o funcionamento dos ônibus elétricos foi concluída.
A expansão da frota elétrica faz parte de um conjunto de medidas voltadas à requalificação do transporte público municipal, que inclui melhorias operacionais, tecnológicas e ambientais. Com o encerramento desta primeira etapa, a expectativa da administração é dar continuidade ao projeto nos próximos anos, consolidando o novo modelo de mobilidade urbana na cidade.
OVALE realizou no dia 2 de dezembro o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, com a presença de autoridades, especialistas, sociedade civil e convidados especiais
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, contou com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos e tem patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.