Um tornado passou pela cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (23) e trouxe muita chuva e ventos, causando estragos por toda a região.

Não houve feridos, e as famílias que tiveram suas casas comprometidas buscaram ajuda de parentes e amigos. A prefeitura informou que não há registro de desabrigados ou desalojados até esta manhã.