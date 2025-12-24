O prefeito de Caçapava, Yan Lopes (Podemos), usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (24), para reclamar da falta de água na cidade. Segundo ele, a ‘cidade inteira’ está com esse problema.

Ainda nas redes sociais, ele cobrou uma posição da Sabesp, companhia responsável pelo fornecimento de água na cidade. E disse que isso está atrapalhando até a economia da cidade.