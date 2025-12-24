O prefeito de Caçapava, Yan Lopes (Podemos), usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (24), para reclamar da falta de água na cidade. Segundo ele, a ‘cidade inteira’ está com esse problema.
Ainda nas redes sociais, ele cobrou uma posição da Sabesp, companhia responsável pelo fornecimento de água na cidade. E disse que isso está atrapalhando até a economia da cidade.
“Está sem água na cidade inteira. Tem comércio fechando as portas por falta de água. Tem gente que veio familiar de São Paulo para passar as festas de final de ano, ficando na mão, por conta de abastecimento", disse.
Depois, ele continuou e sugeriu que uma empresa municipal passe a prestar o serviço. “Então, é um absurdo. Eu, como prefeito, não posso deixar de me pronunciar, mas falar a verdade. Fornecimento de água não é função da prefeitura. Existe uma ação tramitando na Justiça para romper o contrato com a Sabesp e passar a ser um serviço municipal, para que a gente possa contratar uma empresa que realmente faça um bom serviço”, afirmou.
“Mas, por hora, isso não aconteceu. Qual é o fato? A Sabesp, responde apenas ao governo do estado. Então, a gente pode notificar, chamar a Artesp, mas no final da história, quem pode fazer algo é o Governo do estado”, finalizou.
Outro lado
A reportagem de OVALE entrou em contato com a Sabesp, que enviou uma nota se desculpando pelo ocorrido. "A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e informa que o abastecimento de água na zona norte de Caçapava está em processo de recuperação nesta quarta-feira (24), após manutenções emergenciais no sistema.
O retorno do abastecimento ocorre de forma gradativa e pode ser mais lento em períodos de consumo elevado, especialmente nas áreas mais altas.
Para minimizar os impactos à população, a Sabesp mantém caminhões-pipa disponíveis e reforça a importância do uso consciente da água até a completa estabilização do sistema", diz.