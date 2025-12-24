Um homem foi detido pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (24) após ser flagrado com entorpecentes durante uma ação de patrulhamento de rotina. A ocorrência foi registrada pouco antes da 1h da manhã, quando a equipe percebeu um veículo parado em via pública com os faróis desligados e uma pessoa em seu interior.

Durante a abordagem, os policiais realizaram a vistoria no automóvel e encontraram porções de maconha, além de objetos utilizados para o preparo e consumo da droga. Ao todo, foram apreendidas quatro embalagens do entorpecente.