OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
AÇÃO

PM captura foragido da Justiça em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi detido pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (24) após ser flagrado com entorpecentes durante uma ação de patrulhamento de rotina. A ocorrência foi registrada pouco antes da 1h da manhã, quando a equipe percebeu um veículo parado em via pública com os faróis desligados e uma pessoa em seu interior.

Durante a abordagem, os policiais realizaram a vistoria no automóvel e encontraram porções de maconha, além de objetos utilizados para o preparo e consumo da droga. Ao todo, foram apreendidas quatro embalagens do entorpecente.

Na checagem dos dados do suspeito, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido por inadimplência de pensão alimentícia. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde ficou à disposição da Justiça. As drogas recolhidas, que somaram cerca de 25 gramas de maconha, foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial para as providências cabíveis.

