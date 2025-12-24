O Taubaté é um dos times contemplados no que a FPF (Federação Paulista de Futebol) chama de maior acordo de patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro. O negócio foi fechado com a Rivalo.bet, uma casa de apostas esportivas.
“O Esporte Clube Taubaté tem orgulho de fazer parte do maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro! Um presente de natal para todos os torcedores alviazuis!”, escreveu o clube em suas redes sociais.
No entanto, nem clube e nem Federação divulgam os valores do acordo. Nos bastidores, a informação é que o Burro da Central receberá um total de R$ 300 mil.
“A marca adquiriu um pacote que inclui placas de jogos no Paulistão A1 bem como naming rights do Paulistão A2, Paulistão A3, Paulistão A4 (o que inclui outro time da região, o Atlético Joseense) e Copa Paulista.
A Rivalo também estampará a camisa do Capivariano na A1 e de 45 dos 48 times participantes destas quatro últimas competições em 2026, tornando-se com 46 equipes a maior patrocinadora do futebol brasileiro. A iniciativa garante uma nova fonte de receita anual para os clubes, fortalecendo toda a cadeia do futebol estadual”, disse a FPF em seu site.
"Este projeto irá redefinir o conceito de patrocínio esportivo no Brasil. Além de inovador, o acordo com a Rivalo potencializa pilares estratégicos do futebol paulista", diz o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, na página da Federação.
Atualmente, o Taubaté já tem o patrocínio da Miclean e agora ganha mais esse reforço financeiro. Assim, também garante fôlego para manter o elenco que vem sendo formado.
A equipe da região, que na semana passada contratou o técnico Dyego Coelho, estreia no dia 10 de janeiro, fora de casa, contra o Sertãozinho, às 19h, na Série A-2.