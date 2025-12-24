O Taubaté é um dos times contemplados no que a FPF (Federação Paulista de Futebol) chama de maior acordo de patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro. O negócio foi fechado com a Rivalo.bet, uma casa de apostas esportivas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“O Esporte Clube Taubaté tem orgulho de fazer parte do maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro! Um presente de natal para todos os torcedores alviazuis!”, escreveu o clube em suas redes sociais.