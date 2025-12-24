24 de dezembro de 2025
CRIME

PRF prende dois homens após roubo a perfumaria no Vale

Por Leandro Vaz | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
O proprietário da perfumaria foi acionado e reconheceu os itens como sendo provenientes do estabelecimento roubado
O proprietário da perfumaria foi acionado e reconheceu os itens como sendo provenientes do estabelecimento roubado

Dois homens foram presos na noite de terça-feira (23) suspeitos de envolvimento no roubo a uma perfumaria em Cachoeira Paulista. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal após a abordagem de um veículo apontado como ligado ao crime.

De acordo com a PRF, o carro já era monitorado por suspeita de participação em um furto ocorrido no último domingo (21), em um trecho de rodovia nas proximidades de Itaquaquecetuba. Durante a abordagem, os policiais realizaram vistoria no interior do automóvel e localizaram uma grande quantidade de produtos de perfumaria, armazenados em caixas e embalagens plásticas.

O proprietário da perfumaria foi acionado e reconheceu os itens como sendo provenientes do estabelecimento roubado. Diante da confirmação, os dois ocupantes do veículo receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de furto.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado. O veículo utilizado no crime e toda a mercadoria apreendida também foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

