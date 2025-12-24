Dois homens foram presos na noite de terça-feira (23) suspeitos de envolvimento no roubo a uma perfumaria em Cachoeira Paulista. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal após a abordagem de um veículo apontado como ligado ao crime.

De acordo com a PRF, o carro já era monitorado por suspeita de participação em um furto ocorrido no último domingo (21), em um trecho de rodovia nas proximidades de Itaquaquecetuba. Durante a abordagem, os policiais realizaram vistoria no interior do automóvel e localizaram uma grande quantidade de produtos de perfumaria, armazenados em caixas e embalagens plásticas.