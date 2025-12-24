Uma denúncia de manipulação de resultado no NBB (Novo Basquete Brasil) envolve um ex-investidor sérvio do time do Rio Claro Basquete, que voltou este ano à elite nacional. E ao menos dois jogos estariam sob suspeita de fraude, inclusive um deles contra o São José. O suspeito já foi desligado do clube do interior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O confronto entre Rio Claro e São José, dia 12 de de dezembro, e a partida contra o Botafogo, em 20 de novembro, reacenderam alertas sobre manipulação de resultados. Ambas as derrotas do Rio Claro – por 95 a 64 e 74 a 61, respectivamente – apresentam indícios claros de fraude, segundo relatórios da Polícia Federal e da Fiba (Federação Internacional de Basquete), com padrões de apostas prévias sobre placares baixos e margens elevadas.