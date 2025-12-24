Uma denúncia de manipulação de resultado no NBB (Novo Basquete Brasil) envolve um ex-investidor sérvio do time do Rio Claro Basquete, que voltou este ano à elite nacional. E ao menos dois jogos estariam sob suspeita de fraude, inclusive um deles contra o São José. O suspeito já foi desligado do clube do interior.
O confronto entre Rio Claro e São José, dia 12 de de dezembro, e a partida contra o Botafogo, em 20 de novembro, reacenderam alertas sobre manipulação de resultados. Ambas as derrotas do Rio Claro – por 95 a 64 e 74 a 61, respectivamente – apresentam indícios claros de fraude, segundo relatórios da Polícia Federal e da Fiba (Federação Internacional de Basquete), com padrões de apostas prévias sobre placares baixos e margens elevadas.
A informação foi inicialmente divulgada pelo portal de notícias ge. Segundo a Fiba, o Botafogo e o São José não teriam participação nenhuma no esquema.
O caso envolve o sérvio Svetozar Popovic, ex-investidor do Rio Claro, cujo pedido de residência no Brasil foi feito por um time de futebol investigado por trapaças.
No NBB, a derrota para o Botafogo teve "evidências claras e esmagadoras" de manipulação, com apostadores sabendo previamente de pontuação total abaixo de 160 pontos. Já o revés para o São José indicava padrões de derrota por pelo menos 15 pontos. Isso de acordo com as investigações.
Popovic, de 38 anos, ex-jogador com passagens por clubes na Sérvia, França, Áustria, Eslovênia e Romênia, firmou contrato de investimento de quatro anos com o Rio Claro em junho de 2025.
O clube, desativado por dois anos, voltou às quadras impulsionado pela parceria, que trouxe o armador bósnio Marko Rikalo, o ala-armador sérvio Nemanja Simovic e o técnico Slobodan Nikolic, com consultoria de Milan Vulic. Todos foram desligados após o clube ser notificado das investigações.
O pedido de residência de Popovic foi protocolado em 2024 pelo Centro Esportivo Força e Luz, pequeno clube de futebol do Rio Grande do Norte, autorizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em setembro do mesmo ano.
Em março de 2025, porém, a autorização foi revogada por "cessação do fundamento que a embasava", conforme notificação no Diário Oficial da União. O MJSP confirmou apenas a revogação, citando sigilo pela Lei Geral de Proteção de Dados.
Essa equipe, inclusive, é recorrente em suspeitas de manipulação. Nos últimos dois anos, pelo menos dez jogos tiveram indícios de fraude, incluindo derrotas por 6 a 0 para o ABC (investigada pelo MP-RN em março de 2024), 2 a 0 para o América e 7 a 0 para o Operário-PR. A relação de Popovic com o clube potiguar não foi esclarecida.
Nota oficial do Rio Claro
Em nota oficial, a diretoria do Rio Claro disse que desligou o sérvio após saber das investigações. "O Conta Simples Rio Claro informa que, tão logo tomou conhecimento de investigações envolvendo práticas que não condizem com seu compromisso com a integridade esportiva, notificou formalmente o investidor estrangeiro para o encerramento do vínculo que mantinha com o clube. Da mesma forma, está encerrado o contrato do atleta Marko Rikalo e, conforme já comunicado anteriormente, o clube não conta mais com o treinador Slobodan Nikolic. A continuidade do Rio Claro Basquete após a saída do investidor estrangeiro é assegurada pelo patrocínio da Conta Simples, que está garantindo sua estabilidade financeira, com total responsabilidade na condução das atividades e no cumprimento de seus compromissos. O time reitera que atua com ética e transparência em todas as suas relações, mantendo o profissionalismo das suas operações, além de uma atual gestão financeira eficiente e com foco na construção de um projeto sólido, responsável e de longo prazo, que permita ao clube retomar de forma consistente seu espaço entre as principais equipes do basquete nacional."
Depois, a LNB (Liga Nacional de Basquete) também se manifestou ao portal ge. "A Liga Nacional de Basquete tomou conhecimento de suspeitas de manipulação em jogos do NBB em 21 de novembro de 2025. Imediatamente noticiou os fatos para a Polícia Federal, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Ministério do Esporte, Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e FIBA. Segue monitorando de perto todos os jogos do NBB e acompanhando as investigações em andamento. Neste momento não é possível fornecer maiores informações para não comprometer as investigações da Justiça."
Nesta quarta-feira (24), a reportagem do OVALE entrou em contato com o São José Basket, por meio da assessoria de imprensa. E aguarda uma manifestação oficial do clube da região sobre a partida em questão contra o Rio Claro. Assim, que houver novidade, a matéria será devidamente atualizada.