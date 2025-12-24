A RMVale deve enfrentar calor e instabilidade nesta quinta-feira, com predomínio de sol pela manhã e chuvas típicas de verão entre a tarde e a noite. As informações são do Climatempo, que aponta pancadas rápidas e isoladas, acompanhadas de aumento de nebulosidade ao longo do dia.

Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 20°C e 32°C, com 56% de chance de chuva. O dia começa com sol e aumento de nuvens, mas há previsão de pancadas à tarde e à noite, o que pode provocar momentos de abafamento. Taubaté segue o mesmo padrão, com mínima de 21°C, máxima de 33°C e 61% de probabilidade de chuva, mantendo o cenário de calor intenso e instabilidade no período vespertino.