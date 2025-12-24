A RMVale deve enfrentar calor e instabilidade nesta quinta-feira, com predomínio de sol pela manhã e chuvas típicas de verão entre a tarde e a noite. As informações são do Climatempo, que aponta pancadas rápidas e isoladas, acompanhadas de aumento de nebulosidade ao longo do dia.
Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 20°C e 32°C, com 56% de chance de chuva. O dia começa com sol e aumento de nuvens, mas há previsão de pancadas à tarde e à noite, o que pode provocar momentos de abafamento. Taubaté segue o mesmo padrão, com mínima de 21°C, máxima de 33°C e 61% de probabilidade de chuva, mantendo o cenário de calor intenso e instabilidade no período vespertino.
Na região leste do Vale, Guaratinguetá deve registrar uma das maiores temperaturas do dia, com máxima de 35°C e mínima de 20°C. A chance de chuva é de 60%, concentrada principalmente no fim do dia. Já no Litoral Norte, Caraguatatuba terá temperaturas mais amenas, entre 22°C e 31°C, com 40% de chance de chuva. O sol aparece entre nuvens, com chuva passageira, enquanto a noite será de tempo firme, apesar da maior nebulosidade.
Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão apresenta clima mais fresco, com mínima de 17°C e máxima de 27°C. A probabilidade de chuva chega a 74%, com precipitações rápidas ao longo do dia e à noite, intercaladas por períodos de sol entre nuvens.
Segundo o Climatempo, o cenário é típico do verão, com calor elevado, umidade alta e chuvas localizadas, que podem ocorrer de forma irregular e em curto espaço de tempo. A orientação é para que a população fique atenta a mudanças rápidas no tempo, especialmente no período da tarde e início da noite.