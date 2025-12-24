O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai se afastar do comando do Palácio dos Bandeirantes por 17 dias, entre 26 de dezembro e 11 de janeiro de 2026. Durante o período, o vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD), ex-prefeito de São José dos Campos, assume interinamente o governo do Estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O pedido de afastamento foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (23). A licença foi formalizada por meio de um ofício enviado por Tarcísio ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado.