O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai se afastar do comando do Palácio dos Bandeirantes por 17 dias, entre 26 de dezembro e 11 de janeiro de 2026. Durante o período, o vice-governador paulista, Felicio Ramuth (PSD), ex-prefeito de São José dos Campos, assume interinamente o governo do Estado.
O pedido de afastamento foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (23). A licença foi formalizada por meio de um ofício enviado por Tarcísio ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado.
No documento, o governador comunica a saída temporária do cargo para uma viagem ao exterior por motivo de interesse particular.
Viagem aos Estados Unidos
De acordo com informações do governo estadual, Tarcísio viajará aos Estados Unidos, onde passará férias com a família. O Palácio dos Bandeirantes não divulgou detalhes sobre o roteiro, custos da viagem ou eventuais despachos administrativos durante o período de afastamento.
Também não há previsão de compromissos oficiais do governador enquanto estiver fora do país.
Retorno marca início do último ano de mandato
Tarcísio de Freitas deve reassumir o governo em 12 de janeiro de 2026, data que marca o início do último ano de seu mandato à frente do Estado de São Paulo. O governador tem sido citado em articulações políticas e eleitorais, inclusive como um dos cotados para representar a direita no embate contra o presidente Lula (PT) pela Presidência da República, e já declarou publicamente a intenção de disputar a reeleição ao governo de São Paulo.