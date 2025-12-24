Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, drogas e munições, além da condução de adolescentes e um jovem maior de idade à Delegacia Seccional de Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (23), na rua Mogi das Cruzes, no bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais da 2ª Companhia do 5º BPM-I foram acionados após denúncia anônima informando que jovens, aparentemente menores de idade, estariam realizando manobras perigosas e arruaça com uma motocicleta de procedência ilícita. No local, os agentes flagraram dois ocupantes em uma moto sem capacete e realizaram a abordagem. O condutor tinha 17 anos e o passageiro, 18.
Durante a fiscalização, os policiais constataram que a motocicleta, uma Honda CG 160, estava sem placa e sem qualquer sinal identificador visível, como chassi ou número de motor, indicando possível adulteração. Outros jovens que estavam em frente ao imóvel também foram abordados.
Com autorização da responsável pela residência, os policiais entraram no imóvel e localizaram munições de calibre .38, porções de maconha, pinos de cocaína, material para acondicionamento de drogas, além de um retrovisor compatível com a motocicleta apreendida. Os adolescentes assumiram a posse das drogas e das munições, alegando, em versões distintas, que os entorpecentes seriam para consumo pessoal e que as munições estariam guardadas para terceiros. Nenhuma arma de fogo foi localizada.
Ainda segundo o registro policial, os adolescentes confessaram que a motocicleta havia sido adquirida por meio de um aplicativo de vendas online, pelo valor de R$ 1,2 mil, cientes de que o veículo poderia ser produto de crime. O jovem maior de idade afirmou que não tinha conhecimento da adulteração e que apenas acompanhava os amigos.
Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. A motocicleta também será submetida à vistoria criminalística para tentativa de identificação de origem.
Após a análise da autoridade policial, foi caracterizado ato infracional análogo aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, posse de drogas para consumo pessoal e posse irregular de munição. Como não houve violência ou grave ameaça, e por se tratarem de adolescentes primários, eles foram liberados aos responsáveis legais, mediante termo de compromisso para apresentação ao Ministério Público. O jovem maior de idade também foi liberado após prestar depoimento.
O caso seguirá sob apuração da Polícia Civil e do Ministério Público da Vara da Infância e Juventude.