Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, drogas e munições, além da condução de adolescentes e um jovem maior de idade à Delegacia Seccional de Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (23), na rua Mogi das Cruzes, no bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais da 2ª Companhia do 5º BPM-I foram acionados após denúncia anônima informando que jovens, aparentemente menores de idade, estariam realizando manobras perigosas e arruaça com uma motocicleta de procedência ilícita. No local, os agentes flagraram dois ocupantes em uma moto sem capacete e realizaram a abordagem. O condutor tinha 17 anos e o passageiro, 18.