A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (23), um homem de 35 anos suspeito de cometer uma série de crimes de violência doméstica contra a companheira, no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O caso é investigado como tentativa de feminicídio, além de lesão corporal, ameaça e violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de Caraguatatuba, a Polícia Militar foi acionada via Copom após a vítima relatar que o companheiro estaria armado em um bar e que, momentos antes, teria tentado matá-la. Os policiais localizaram e abordaram o suspeito, identificado como Fernando Santos de Carvalho, mas nenhuma arma foi encontrada com ele no momento da abordagem.