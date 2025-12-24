A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (23), um homem de 35 anos suspeito de cometer uma série de crimes de violência doméstica contra a companheira, no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O caso é investigado como tentativa de feminicídio, além de lesão corporal, ameaça e violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de Caraguatatuba, a Polícia Militar foi acionada via Copom após a vítima relatar que o companheiro estaria armado em um bar e que, momentos antes, teria tentado matá-la. Os policiais localizaram e abordaram o suspeito, identificado como Fernando Santos de Carvalho, mas nenhuma arma foi encontrada com ele no momento da abordagem.
Na delegacia, a vítima relatou que, horas antes, estava com o companheiro em um local afastado quando ele passou a apresentar comportamento agressivo. Segundo o relato, após uma discussão, o homem teria retornado com uma arma de fogo e tentado efetuar disparos contra ela, que não se consumaram por falha do armamento. A mulher também informou ter sido agredida fisicamente, sofrendo lesões e a perda de dois dentes.
Ainda conforme o registro policial, a vítima apresentou aos investigadores imagens que mostrariam a suposta arma utilizada na tentativa de ataque. O objeto, no entanto, não foi localizado. O suspeito negou as acusações durante interrogatório e afirmou que a companheira estaria mentindo.
Após analisar os depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais militares, o delegado responsável entendeu que havia elementos suficientes de autoria e materialidade e decretou a prisão em flagrante do investigado. Foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, e o caso será encaminhado à Justiça.
A vítima foi formalmente orientada sobre seus direitos previstos na Lei Maria da Penha, incluindo a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência, além de ser informada sobre a rede de apoio disponível no município.
O homem permanece à disposição da Justiça.