COMBATE AO CRIME

PM prende 2 por tráfico e apreende 10 kg de maconha em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas e apreenderam mais de 10 quilos de maconha durante uma operação realizada na noite desta segunda-feira (23), na Vila Tesouro, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu por volta das 22h40, durante patrulhamento direcionado ao combate ao tráfico de drogas na região. Após a intervenção, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes e materiais usados na comercialização ilegal.

Ao todo, foram apreendidos:

  • 11 tijolos de maconha;
  • 1 pedaço da droga;
  • 1 sacola com flor de maconha;
  • 3 celulares;
  • 2 balanças de precisão;

Diversos apetrechos utilizados no tráfico. O total de drogas apreendidas chegou a 10,65 quilos de maconha, segundo a corporação.

Suspeitos foram levados ao plantão policial

Após a prisão, os dois suspeitos foram encaminhados ao Plantão da Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram à disposição da Justiça e devem responder por tráfico de drogas, crime previsto na Lei de Drogas.

A Polícia Militar informou que ações como essa fazem parte de um trabalho contínuo para desarticular pontos de venda de entorpecentes e reforçar a segurança em bairros da cidade.

