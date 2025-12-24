Policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas e apreenderam mais de 10 quilos de maconha durante uma operação realizada na noite desta segunda-feira (23), na Vila Tesouro, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu por volta das 22h40, durante patrulhamento direcionado ao combate ao tráfico de drogas na região. Após a intervenção, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes e materiais usados na comercialização ilegal.