Policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas e apreenderam mais de 10 quilos de maconha durante uma operação realizada na noite desta segunda-feira (23), na Vila Tesouro, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.
Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu por volta das 22h40, durante patrulhamento direcionado ao combate ao tráfico de drogas na região. Após a intervenção, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes e materiais usados na comercialização ilegal.
Ao todo, foram apreendidos:
- 11 tijolos de maconha;
- 1 pedaço da droga;
- 1 sacola com flor de maconha;
- 3 celulares;
- 2 balanças de precisão;
Diversos apetrechos utilizados no tráfico. O total de drogas apreendidas chegou a 10,65 quilos de maconha, segundo a corporação.
Suspeitos foram levados ao plantão policial
Após a prisão, os dois suspeitos foram encaminhados ao Plantão da Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram à disposição da Justiça e devem responder por tráfico de drogas, crime previsto na Lei de Drogas.
A Polícia Militar informou que ações como essa fazem parte de um trabalho contínuo para desarticular pontos de venda de entorpecentes e reforçar a segurança em bairros da cidade.