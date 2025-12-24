Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Este é um dos muitos temas debatidos no novo episódio de "Líderes", o podcast de OVALE que entrevista quem é notícia na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, que estreia nesta quarta-feira, dia de Natal. O convidado é especial: padre Zezinho, 84 anos, sacerdote da congregação do Sagrado Coração de Jesus, escritor, compositor e maior nome da música católica do país, com sucessos que atravessam as gerações. "Líderes" tem apoio da Unitau (Universidade e Taubaté) e é apresentado por jornalista Hélcio Costa, diretor de Relações Institucionais de OVALE .

"Quando eu penso no Natal, eu não penso no Menino que nasceu de novo. Penso, há 2.000 anos, no menino daquele tempo. E eu penso nas crianças de hoje, que, às vezes, não tem um lugar onde morar e o que comer. Lembro daquele Menino pobre, que cresceu e optou por ser pobre. Penso naquele que não tem chance. Para mim isto é Natal, é o espírito de dizer: o outro, o outro, o outro. O outro tem direito, tanto quanto eu. Eu quero que ele cresça, que ele vença, que seja alguém", disse padre Zezinho.

No seminário desde os 11 anos e ordenado padre há quase seis décadas, padre Zezinho, nascido José Fernandes de Oliveira, tem forte formação humanista.

Ele teve sua base dentro da Igreja Católica formada sob o espírito do Concílio Vaticano 2o., movimento que atualizou a doutrina e prática da Igreja em resposta aos desafios do mundo moderno, e que resultou numa abertura da Igreja para o diálogo com outras religiões e com a sociedade, a valorização do papel dos leigos na Igreja, e a nova compreensão da liturgia. Segundo o padre, essa "abertura" da Igreja para o mundo enfrenta hoje, em um movimento pendular, uma reação conservadora. A "abertura" da Igreja, no entanto, é, segundo ele, irreversível.