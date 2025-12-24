Qual o significado do Natal?
Este é um dos muitos temas debatidos no novo episódio de "Líderes", o podcast de OVALE que entrevista quem é notícia na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, que estreia nesta quarta-feira, dia de Natal. O convidado é especial: padre Zezinho, 84 anos, sacerdote da congregação do Sagrado Coração de Jesus, escritor, compositor e maior nome da música católica do país, com sucessos que atravessam as gerações. "Líderes" tem apoio da Unitau (Universidade e Taubaté) e é apresentado por jornalista Hélcio Costa, diretor de Relações Institucionais de OVALE.
"Quando eu penso no Natal, eu não penso no Menino que nasceu de novo. Penso, há 2.000 anos, no menino daquele tempo. E eu penso nas crianças de hoje, que, às vezes, não tem um lugar onde morar e o que comer. Lembro daquele Menino pobre, que cresceu e optou por ser pobre. Penso naquele que não tem chance. Para mim isto é Natal, é o espírito de dizer: o outro, o outro, o outro. O outro tem direito, tanto quanto eu. Eu quero que ele cresça, que ele vença, que seja alguém", disse padre Zezinho.
No seminário desde os 11 anos e ordenado padre há quase seis décadas, padre Zezinho, nascido José Fernandes de Oliveira, tem forte formação humanista.
Ele teve sua base dentro da Igreja Católica formada sob o espírito do Concílio Vaticano 2o., movimento que atualizou a doutrina e prática da Igreja em resposta aos desafios do mundo moderno, e que resultou numa abertura da Igreja para o diálogo com outras religiões e com a sociedade, a valorização do papel dos leigos na Igreja, e a nova compreensão da liturgia. Segundo o padre, essa "abertura" da Igreja para o mundo enfrenta hoje, em um movimento pendular, uma reação conservadora. A "abertura" da Igreja, no entanto, é, segundo ele, irreversível.
"O rio não corre não para trás", disse padre Zezinho diversas vezes ao longo da entrevista online, concedida por ele a partir do "Conventinho", em Taubaté.
Diversos temas percorreram o podcast: a polêmica envolvendo o bispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, e o padre Júlio Lancelotti, proibido de transmitir missas pela internet; o fenômeno dos "padres cantores", do qual é, ao mesmo tempo, um dos precursores e um crítico; as divergências internas entre conservadores e progressistas dentro da Igreja Católica; e sua carreira, como autor de 110 livros e mais de 3.000 músicas, dentre elas sucessos como "Utopia", "Oração pela Família", "Um certo Galileu", entre outros.
Padre Zezinho também falou com carinho de diversas pessoas, do próprio padre Júlio, a Renato Teixeira, com quem divide ideais e rascunhos de música, entre um café e outro, e da jovem Gabi Bonvechio, recém-formada em Jornalismo pela Unitau, que, em seu trabalho de TCC, examinou a vida e a obra do religioso, nascido em Machado (MG) em 1941. O trabalho de Gabi, batizado de "Apenas um Cidadão do Infinito", em referência a uma música do padre Zezinho, vai virar livro em 2026. "É uma jovem de talento", disse.
Ao encerrar a entrevista, padre Zezinho não se furtou a uma pergunta difícil: o Brasil tem conserto? E se despediu dando uma benção a todos aqueles que acompanharam o podcast.
O podcast "Líderes" está disponível no canal de OVALE no youtube e nas redes sociais do jornal.