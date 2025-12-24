Um homem foi preso na noite desta terça-feira (23) por violência doméstica no bairro Terras de São João, em Jacareí. A ocorrência foi registrada às 23h30 por policiais militares da viatura I-41123, composta pelo cabo Nagata e pelo cabo Marselha.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi detido após agredir a própria mãe e a irmã, configurando o crime de violência doméstica mediante lesão corporal. Após a intervenção policial, o homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária de Jacareí.