OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTE

Motorista capota carro em avenida movimentada de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Motorista capotou carro em São José
Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quarta-feira (24), na avenida Linneu Moura, no bairro Urbanova, região oeste de São José dos Campos. De acordo com as informações iniciais, um automóvel que trafegava no sentido centro perdeu o controle ao contornar a curva nas proximidades do Jardim do Golfe. O veículo acabou capotando e permaneceu tombado sobre a via, ocupando parte da pista e dificultando a circulação.

Mesmo com a presença de radar de controle de velocidade no local, moradores afirmam que acidentes semelhantes são frequentes naquela curva, considerada crítica pela comunidade.

De acordo com testemunhas, seis jovens estavam no interior do carro no momento do capotamento. Após o acidente, eles teriam deixado o local, abandonando o veículo ainda na avenida. Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos ou atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros não respondeu se houve atendimento.

