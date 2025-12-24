Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quarta-feira (24), na avenida Linneu Moura, no bairro Urbanova, região oeste de São José dos Campos. De acordo com as informações iniciais, um automóvel que trafegava no sentido centro perdeu o controle ao contornar a curva nas proximidades do Jardim do Golfe. O veículo acabou capotando e permaneceu tombado sobre a via, ocupando parte da pista e dificultando a circulação.

Mesmo com a presença de radar de controle de velocidade no local, moradores afirmam que acidentes semelhantes são frequentes naquela curva, considerada crítica pela comunidade.