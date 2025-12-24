24 de dezembro de 2025
NO VALE

Motorista de aplicativo é suspeito de violência contra passageira

Por Jesse Nascimento | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um motorista de aplicativo foi autuado em flagrante por viololação sexual mediante fraude, crime previsto no artigo 215 do Código Penal, após uma abordagem policial realizada na madrugada desta terça-feira (23), em Santa, no Vale do Paraíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar abordou um veículo que estava parado em um trecho escuro e sem iluminação artificial, nas proximidades do retorno da Rodovia Nilo Máximo, em uma estrada de acesso à região de uma hidrelétrica. A equipe relatou que a abordagem ocorreu após o ocupante masculino entrar rapidamente no carro ao perceber a aproximação da viatura, o que gerou fundada suspeita.

Segundo o registro policial, as versões apresentadas pelo homem, de 26 anos, e pela mulher, de 21 anos, foram conflitantes. O motorista afirmou que realizava uma corrida por aplicativo e que teria desviado voluntariamente da rota. Já a mulher relatou que o condutor desviou o trajeto sem seu consentimento, estacionou o veículo em local ermo e a teria constrangido a praticar ato libidinoso contra a própria vontade.

Diante da situação, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que registrou a ocorrência como crime consumado de violação sexual mediante fraude. O investigado foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso segue para análise do Poder Judiciário e o suspeito deverá passar por audiência de custódia. As investigações continuam para o esclarecimento dos fatos.

