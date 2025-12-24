Um motorista de aplicativo foi autuado em flagrante por viololação sexual mediante fraude, crime previsto no artigo 215 do Código Penal, após uma abordagem policial realizada na madrugada desta terça-feira (23), em Santa, no Vale do Paraíba.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar abordou um veículo que estava parado em um trecho escuro e sem iluminação artificial, nas proximidades do retorno da Rodovia Nilo Máximo, em uma estrada de acesso à região de uma hidrelétrica. A equipe relatou que a abordagem ocorreu após o ocupante masculino entrar rapidamente no carro ao perceber a aproximação da viatura, o que gerou fundada suspeita.
Segundo o registro policial, as versões apresentadas pelo homem, de 26 anos, e pela mulher, de 21 anos, foram conflitantes. O motorista afirmou que realizava uma corrida por aplicativo e que teria desviado voluntariamente da rota. Já a mulher relatou que o condutor desviou o trajeto sem seu consentimento, estacionou o veículo em local ermo e a teria constrangido a praticar ato libidinoso contra a própria vontade.
Diante da situação, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que registrou a ocorrência como crime consumado de violação sexual mediante fraude. O investigado foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso segue para análise do Poder Judiciário e o suspeito deverá passar por audiência de custódia. As investigações continuam para o esclarecimento dos fatos.