Um motorista de aplicativo foi autuado em flagrante por viololação sexual mediante fraude, crime previsto no artigo 215 do Código Penal, após uma abordagem policial realizada na madrugada desta terça-feira (23), em Santa, no Vale do Paraíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar abordou um veículo que estava parado em um trecho escuro e sem iluminação artificial, nas proximidades do retorno da Rodovia Nilo Máximo, em uma estrada de acesso à região de uma hidrelétrica. A equipe relatou que a abordagem ocorreu após o ocupante masculino entrar rapidamente no carro ao perceber a aproximação da viatura, o que gerou fundada suspeita.