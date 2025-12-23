O feriado de Natal promete ser marcado por calor intenso e temperaturas recordes nas cidades do Litoral Norte. De acordo com a previsão do tempo, municípios como Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela devem enfrentar dias de sol forte e máximas que podem ultrapassar os 40°C, cenário que já impulsiona a chegada de milhares de turistas à região.
Em Caraguatatuba, uma das principais portas de entrada do Litoral Norte, o calor já se intensificou nesta terça-feira (23), com máxima de 37°C.
A véspera de Natal, quarta-feira (24), deve ser o dia mais quente da semana. A previsão indica temperatura máxima de até 41°C, com mínima elevada de 24°C e umidade relativa do ar podendo cair para 20%, o que reforça a sensação de calor extremo. Ao longo do dia, o sol predomina, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no período da tarde.
No Natal, quinta-feira (25), o calor continua intenso, com os termômetros marcando até 39°C, mesmo com o aumento da nebulosidade. Na sexta-feira (26), a temperatura máxima ainda permanece elevada, em torno de 38°C, com chance de chuva isolada, sem aliviar de forma significativa o abafamento.
Já no sábado (27), a previsão aponta ligeira queda nas temperaturas, mas o calor segue forte, com máximas em torno de 35°C e céu com muitas nuvens, além da possibilidade de chuvas pontuais.
O cenário de sol e altas temperaturas tem feito a alegria dos turistas que já seguem em direção aos municípios litorâneos para aproveitar as praias durante o feriado prolongado. A expectativa é de grande movimento nas rodovias de acesso ao Litoral Norte e praias cheias ao longo dos próximos dias.