O feriado de Natal promete ser marcado por calor intenso e temperaturas recordes nas cidades do Litoral Norte. De acordo com a previsão do tempo, municípios como Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela devem enfrentar dias de sol forte e máximas que podem ultrapassar os 40°C, cenário que já impulsiona a chegada de milhares de turistas à região.

Em Caraguatatuba, uma das principais portas de entrada do Litoral Norte, o calor já se intensificou nesta terça-feira (23), com máxima de 37°C.