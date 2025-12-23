23 de dezembro de 2025
CALOR

Onda de calor: São José terá Natal com temperatura alta

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Temperaturas estão em elevação no Vale
São José dos Campos está sob alerta de onda de calor emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso teve início às 15h desta terça-feira (23) e segue válido até as 18h de quinta-feira (25), dia de Natal. O fenômeno é classificado como de perigo potencial, com temperaturas podendo ficar até 5°C acima da média por um período de dois a três dias, representando leve risco à saúde.

De acordo com o Inmet, o calor intenso deve se manter ao longo dos próximos dias, exigindo atenção especial da população, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, a previsão indica temperatura máxima de 36°C, com mínima de 20°C, ambas em tendência de elevação. A umidade do ar deve variar entre 30% e 90%. O dia deve ser marcado por poucas nuvens durante a manhã e a tarde, enquanto à noite há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. Os ventos permanecem fracos.

No Natal, quinta-feira (25), o calor continua predominando. A temperatura máxima deve chegar a 33°C, com mínima de 20°C e umidade relativa do ar variando entre 50% e 90%. O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, mas sem indicação de chuva significativa.

A sexta-feira (26) mantém o padrão de tempo quente, com máxima prevista de 34°C e mínima de 19°C. Já no sábado (27), o calor volta a se intensificar, com previsão de até 37°C, uma das temperaturas mais altas da semana. A umidade mínima pode cair para 25%, o que reforça o alerta para cuidados com a hidratação e exposição ao sol.

As autoridades recomendam que a população evite atividades físicas nos horários mais quentes do dia, mantenha ingestão frequente de líquidos, utilize protetor solar e procure ambientes ventilados. O Inmet segue monitorando as condições meteorológicas, e novos avisos podem ser emitidos conforme a evolução do cenário climático.

