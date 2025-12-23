São José dos Campos está sob alerta de onda de calor emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso teve início às 15h desta terça-feira (23) e segue válido até as 18h de quinta-feira (25), dia de Natal. O fenômeno é classificado como de perigo potencial, com temperaturas podendo ficar até 5°C acima da média por um período de dois a três dias, representando leve risco à saúde.

De acordo com o Inmet, o calor intenso deve se manter ao longo dos próximos dias, exigindo atenção especial da população, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.