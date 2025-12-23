A Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba realizou mais de 28 mil atuações ao longo de 2025 no município de Caraguatuba, conforme balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

Os dados consolidam ações de prevenção, apoio às secretarias, enfrentamento à criminalidade e fiscalização de trânsito.