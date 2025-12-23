A Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba realizou mais de 28 mil atuações ao longo de 2025 no município de Caraguatuba, conforme balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.
Os dados consolidam ações de prevenção, apoio às secretarias, enfrentamento à criminalidade e fiscalização de trânsito.
Entre as frentes de atuação, a GCM participou de 99 ações de apoio às secretarias municipais, com 4.080 abordagens. Desse total, 1.013 ocorrências foram solucionadas no local. Também foram registradas 1.056 rondas em pontos turísticos, com foco na segurança de moradores e visitantes.
Na área preventiva, foram realizadas 17.138 rondas escolares e em locais públicos. O trabalho educativo incluiu 36 palestras em escolas, com orientação a crianças e adolescentes.
No combate à criminalidade, a Guarda Municipal apreendeu 78 quilos de entorpecentes em 66 operações. As ações resultaram na prisão de 198 pessoas, sendo 73 por tráfico de drogas, 45 procurados pela Justiça e cinco por estupro. Além disso, foram promovidas 25 operações conjuntas com outras forças de segurança, que somaram 312 ocorrências, incluindo 28 casos relacionados à Lei Maria da Penha, 62 em ambiente escolar e 111 flagrantes.
No trânsito, o balanço aponta 1.782 infrações registradas, 714 veículos e motocicletas vistoriados, 29 veículos recolhidos e 52 operações de bloqueio. Ao longo do período, também foram cumpridas 365 ordens de serviço.
Segundo o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Cel. Cesar Eduardo, a atuação da Guarda Municipal segue baseada em ações preventivas, integradas e permanentes para ampliar a segurança e a qualidade de vida no município.