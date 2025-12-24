Um homem foi encontrado dormindo na varanda de uma residência após uma tentativa frustrada de furto de fios de energia elétrica. O caso chamou a atenção de moradores e terminou com a abordagem policial nas primeiras horas da manhã.
A ocorrência foi registrada no bairro Bela Vista da Lagoa, em Três Lagoas, a cerca de 326 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações apuradas, a tentativa de furto aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (22), mas o suspeito não conseguiu levar o material.
Após não concluir o crime, o homem permaneceu dentro do imóvel e acabou dormindo no chão da varanda, situação percebida por vizinhos ao amanhecer, que acionaram a polícia.
A Polícia Militar foi chamada e realizou a abordagem por volta das 5h, quando o suspeito foi acordado pelos agentes. As circunstâncias do caso foram registradas e encaminhadas para as providências cabíveis.
A PM orienta que atitudes suspeitas sejam comunicadas imediatamente pelo 190 e reforça que a participação da população é essencial para a segurança da cidade.