Um homem foi encontrado dormindo na varanda de uma residência após uma tentativa frustrada de furto de fios de energia elétrica. O caso chamou a atenção de moradores e terminou com a abordagem policial nas primeiras horas da manhã.

A ocorrência foi registrada no bairro Bela Vista da Lagoa, em Três Lagoas, a cerca de 326 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações apuradas, a tentativa de furto aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (22), mas o suspeito não conseguiu levar o material.