24 de dezembro de 2025
BIZARRO

Furtou fios em residência, dormiu cansado e foi acordado por PM

Por Da Redação | Campo Grande (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Furtou fios em residência, dormiu cansado e foi acordado por PM
Furtou fios em residência, dormiu cansado e foi acordado por PM

Um homem foi encontrado dormindo na varanda de uma residência após uma tentativa frustrada de furto de fios de energia elétrica. O caso chamou a atenção de moradores e terminou com a abordagem policial nas primeiras horas da manhã.

A ocorrência foi registrada no bairro Bela Vista da Lagoa, em Três Lagoas, a cerca de 326 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações apuradas, a tentativa de furto aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (22), mas o suspeito não conseguiu levar o material.

Após não concluir o crime, o homem permaneceu dentro do imóvel e acabou dormindo no chão da varanda, situação percebida por vizinhos ao amanhecer, que acionaram a polícia.

A Polícia Militar foi chamada e realizou a abordagem por volta das 5h, quando o suspeito foi acordado pelos agentes. As circunstâncias do caso foram registradas e encaminhadas para as providências cabíveis.

A PM orienta que atitudes suspeitas sejam comunicadas imediatamente pelo 190 e reforça que a participação da população é essencial para a segurança da cidade.

