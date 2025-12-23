O São José Basket perdeu por 98 a 83 para o Pinheiros na noite desta terça-feira (23), no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. A partida valeu pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, continua em sétimo lugar, com 10 vitórias e sete derrotas. Já o Pinheiros, com 15 vitórias e duas derrotas, divide a ponta com o Flamengo. Sloan, do time da casa, foi o principal cestinha do jogo, com 30 pontos.