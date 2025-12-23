O São José Basket perdeu por 98 a 83 para o Pinheiros na noite desta terça-feira (23), no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. A partida valeu pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, continua em sétimo lugar, com 10 vitórias e sete derrotas. Já o Pinheiros, com 15 vitórias e duas derrotas, divide a ponta com o Flamengo. Sloan, do time da casa, foi o principal cestinha do jogo, com 30 pontos.
Na rodada seguinte, ainda em 2025, o São José recebe o União Corinthians no sábado (27), a partir das 18h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. No mesmo dia e horário, o Pinheiros recebe o Botafogo.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, como já era esperado, o São José encontrou dificuldades contra um time da parte de cima da tabela. E viu os donos da casa abrirem sete pontos de vantagem em determinado momento.
O São José até esboçou uma reação ainda naquele período e descontou a diferença. Mas, os donos da casa conseguiram fechar o primeiro quarto com sete pontos a mais: 28 a 21.
Mas, no segundo quarto, o Pinheiros começou avassalador, encaixando uma sequência de ataques, e rapidamente abriu 18 pontos de frente. E, ao final do período, os joseenses foram para o intervalo perdendo por 55 a 34, uma desvantagem de 21 pontos.
Após o intervalo, o São José começou de novo errando muito e viu o Pinheiros abrir ainda mais vantagem nos primeiros minutos. E, com 25 a 22 no período, fez 80 a 56, abrindo 24 pontos.
Assim, no último período, o time da região não teve como reagir e viu o Pinheiros controlar o placar para garantir mais uma vitória em casa no NBB.