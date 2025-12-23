A chegada das festas de fim de ano já provoca reflexos significativos no trânsito das principais rodovias que dão acesso ao Litoral Norte. Na tarde desta terça-feira (23), antevéspera de Natal, motoristas enfrentaram fluxo elevado de veículos em vias que ligam o Vale do Paraíba e a capital paulista às cidades litorâneas.

O movimento mais intenso foi registrado em rodovias estratégicas para o deslocamento de turistas e veranistas, como a Rodovia dos Tamoios (SP-099), a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) e a Rio-Santos (SP-055). Por esses corredores, milhares de pessoas seguem em direção às praias, marcando o início da alta temporada de verão.