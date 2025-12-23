A chegada das festas de fim de ano já provoca reflexos significativos no trânsito das principais rodovias que dão acesso ao Litoral Norte. Na tarde desta terça-feira (23), antevéspera de Natal, motoristas enfrentaram fluxo elevado de veículos em vias que ligam o Vale do Paraíba e a capital paulista às cidades litorâneas.
O movimento mais intenso foi registrado em rodovias estratégicas para o deslocamento de turistas e veranistas, como a Rodovia dos Tamoios (SP-099), a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) e a Rio-Santos (SP-055). Por esses corredores, milhares de pessoas seguem em direção às praias, marcando o início da alta temporada de verão.
De acordo com dados de trânsito e monitoramento viário, o aumento no fluxo já era esperado para este período. Tradicionalmente, os dias que antecedem o Natal concentram grande volume de veículos, especialmente a partir do dia 23 de dezembro, quando longas filas e pontos de lentidão costumam se formar, principalmente em trechos de serra e acessos ao litoral.
A Rodovia dos Tamoios, que conecta São José dos Campos a Caraguatatuba, aparece entre as rotas mais procuradas pelos motoristas. O aumento do tráfego também é observado em rodovias federais e estaduais que cortam a região costeira, impulsionado pelo deslocamento de famílias que deixam o Vale do Paraíba e a Grande São Paulo para passar o Natal e o Réveillon nas praias.
As autoridades rodoviárias alertam para a necessidade de atenção redobrada, especialmente em trechos sinuosos de serra, onde o volume de veículos e as condições da pista exigem mais cautela. A recomendação é manter velocidade compatível, respeitar a sinalização e preservar distância segura entre os veículos para garantir uma viagem mais segura durante o feriado.