Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por ameaçar a própria mãe e descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça. A prisão ocorreu após a vítima procurar a polícia e relatar risco imediato à sua integridade física.
O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (22), em Cuiabá. Segundo a DEDM (Delegacia Especializada de Defesa da Mulher), o suspeito não aceitava a decisão da mãe de se separar do pai e passou a fazer ameaças constantes contra ela.
Mesmo após a concessão de medidas protetivas de urgência, que determinavam seu afastamento do lar, o homem permaneceu na residência da vítima, configurando descumprimento das determinações judiciais previstas na Lei Maria da Penha.
Diante da denúncia formal, equipes da Polícia Civil se deslocaram até o endereço informado e encontraram o suspeito no local. Ele foi detido em flagrante para interromper a situação de risco e evitar novas agressões.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade prisional e permanece à disposição da Justiça. Em nota, a delegada Judá Maali destacou que a Polícia Civil mantém atuação permanente no enfrentamento à violência doméstica e no cumprimento das medidas previstas em lei.
A Polícia Civil reforça que casos de violência doméstica podem ser denunciados diretamente nas delegacias especializadas ou por meio do telefone 180, canal nacional de atendimento à mulher.