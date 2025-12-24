Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por ameaçar a própria mãe e descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça. A prisão ocorreu após a vítima procurar a polícia e relatar risco imediato à sua integridade física.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (22), em Cuiabá. Segundo a DEDM (Delegacia Especializada de Defesa da Mulher), o suspeito não aceitava a decisão da mãe de se separar do pai e passou a fazer ameaças constantes contra ela.