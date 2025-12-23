Uma jovem de 29 anos denunciou ter sido vítima de agressões graves cometidas pelo ex-namorado após o término de um relacionamento de quase dois anos. A vítima relata episódios de estrangulamento, espancamento e abandono em uma vala, além de ameaças constantes.
O caso foi registrado em Curitiba. Segundo Nathaly Espíndola, o relacionamento começou de forma intensa, mas passou a ser marcado por violência ainda nos primeiros meses. Ela afirma que as agressões surgiram de maneira recorrente e sempre acompanhadas de intimidações.
De acordo com o relato, no dia do ataque mais recente, os dois se encontraram para conversar. Durante o encontro, o ex-namorado teria a puxado para dentro de um carro e iniciado as agressões. Nathaly contou que ele utilizou um cadarço, já preparado como uma espécie de laço, para tentar estrangulá-la.
A jovem afirmou que perdeu a consciência por cerca de 30 minutos após ser sufocada. Em seguida, teria sido abandonada em uma vala. Mesmo após o episódio, o suspeito continuou tentando contato, enviando transferências bancárias via Pix acompanhadas de mensagens.
Diante da situação, a Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência, que impede o ex-companheiro de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima e seus familiares. Nathaly afirma que decidiu tornar o caso público em busca de proteção.
Apesar da decisão judicial, a jovem relata que ainda vive com medo. Ela disse ter encontrado uma foto do ex-namorado em frente à residência onde mora, o que aumentou a sensação de insegurança. O caso segue sob acompanhamento das autoridades.