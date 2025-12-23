Uma jovem de 29 anos denunciou ter sido vítima de agressões graves cometidas pelo ex-namorado após o término de um relacionamento de quase dois anos. A vítima relata episódios de estrangulamento, espancamento e abandono em uma vala, além de ameaças constantes.

O caso foi registrado em Curitiba. Segundo Nathaly Espíndola, o relacionamento começou de forma intensa, mas passou a ser marcado por violência ainda nos primeiros meses. Ela afirma que as agressões surgiram de maneira recorrente e sempre acompanhadas de intimidações.