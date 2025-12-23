A Justiça brasileira se organiza em ciclos. Há períodos em que as operações policiais ganham projeção nacional, marcam o cotidiano e transformam investigações em tema recorrente do debate público. Nesses momentos, como este que vivenciamos agora, observa-se maior rigor na persecução penal, expansão do uso de medidas cautelares e sensação de vigilância permanente.

Tais fases, contudo, são seguidas por outras em que a contenção prevalece, quando o foco retorna à legalidade estrita, a retórica das garantias volta ao primeiro plano e as instituições reafirmam o devido processo como princípio estruturante. Prisões se tornam exceção, o procedimento adquire centralidade e a exposição pública cede espaço à reserva dos autos. O direito penal, nesses momentos, retoma seu papel de medida extrema.