Uma mulher viveu momentos de terror na madrugada de segunda-feira (22) após ser rendida, agredida e mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O caso foi registrado na Polícia Civil e está sob investigação.

Segundo o registro policial, a vítima estava em um evento de pagode quando notou a presença do ex-companheiro e de um amigo, que passaram a observá-la de forma intimidadora. Após ser alvo de ameaças verbais, ela deixou o local e se dirigiu a uma praça próxima, onde aguardava um carro solicitado por aplicativo.