Uma mulher viveu momentos de terror na madrugada de segunda-feira (22) após ser rendida, agredida e mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O caso foi registrado na Polícia Civil e está sob investigação.
Segundo o registro policial, a vítima estava em um evento de pagode quando notou a presença do ex-companheiro e de um amigo, que passaram a observá-la de forma intimidadora. Após ser alvo de ameaças verbais, ela deixou o local e se dirigiu a uma praça próxima, onde aguardava um carro solicitado por aplicativo.
No entanto, antes da chegada do transporte, a mulher foi surpreendida pelos dois homens. Conforme o relato, ela foi ameaçada de morte, jogada no chão e colocada à força dentro de um veículo. Durante o deslocamento, permaneceu sob cárcere privado, sofreu agressões, teve os cabelos puxados e continuou sendo intimidada.
A fuga ocorreu quando o carro parou em um semáforo, nas proximidades de um mercado 24 horas e de uma farmácia. A vítima conseguiu sair do veículo e pediu ajuda a um vigilante, sendo amparada por pessoas que estavam no local. Os suspeitos fugiram em seguida.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, enquanto a mulher estava presa no carro, o ex-companheiro teria se apropriado do cartão de débito dela e realizado uma compra no valor de R$ 150. A vítima sofreu ferimentos e foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exame de corpo de delito.
A mulher relatou ainda que já vinha sendo alvo de ameaças e ofensas constantes e que, mesmo após o episódio, continuou recebendo mensagens intimidatórias. O caso foi registrado e segue em apuração pela Polícia Civil.