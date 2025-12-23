A esposa do médico psiquiatra Aníbal Okamoto prestou uma homenagem pública ao companheiro, que morreu após salvar as duas filhas de um afogamento. O médico, de 38 anos, não resistiu depois de retirar as crianças da água. O caso ocorreu no domingo (21), durante um passeio em família.

O episódio foi registrado no litoral do Paraná, na praia de Matinhos, onde Aníbal passava férias com a esposa e as filhas, de 9 e 12 anos. A família nadava em uma área próxima a pedras quando as crianças começaram a ter dificuldades no mar. O médico conseguiu colocá-las em segurança, mas acabou se afogando.

Nas redes sociais, Suhelen Castro, esposa de Aníbal, publicou uma mensagem de despedida acompanhada da última foto da família reunida. No texto, ela destacou a dedicação do marido como pai e companheiro ao longo dos 14 anos de convivência e afirmou que ele partiu fazendo o que mais amava: cuidar das filhas.