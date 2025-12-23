A esposa do médico psiquiatra Aníbal Okamoto prestou uma homenagem pública ao companheiro, que morreu após salvar as duas filhas de um afogamento. O médico, de 38 anos, não resistiu depois de retirar as crianças da água. O caso ocorreu no domingo (21), durante um passeio em família.
O episódio foi registrado no litoral do Paraná, na praia de Matinhos, onde Aníbal passava férias com a esposa e as filhas, de 9 e 12 anos. A família nadava em uma área próxima a pedras quando as crianças começaram a ter dificuldades no mar. O médico conseguiu colocá-las em segurança, mas acabou se afogando.
Nas redes sociais, Suhelen Castro, esposa de Aníbal, publicou uma mensagem de despedida acompanhada da última foto da família reunida. No texto, ela destacou a dedicação do marido como pai e companheiro ao longo dos 14 anos de convivência e afirmou que ele partiu fazendo o que mais amava: cuidar das filhas.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, a ocorrência foi atendida por volta das 18h. As crianças conseguiram sair da água pelas pedras, enquanto o médico passou a apresentar dificuldades. Ele chegou a ser auxiliado por um surfista e, depois, retirado do mar pelos bombeiros.
Uma aeronave fez o transporte de Aníbal até a UPA de Praia Grande, onde a morte foi confirmada. A Polícia Civil do Paraná instaurou inquérito e informou que o óbito foi causado por afogamento, sem indícios de violência.
Aníbal Okamoto morava e trabalhava no Distrito Federal. Ele era médico da Secretaria de Saúde desde 2013 e atuava no Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) de Santa Maria. Também trabalhava em uma clínica na Asa Norte e no CAPS de Valparaíso de Goiás.
Formado em Medicina pela UnB (Universidade de Brasília), Aníbal concluiu residência em Psiquiatria no Hospital São Vicente de Paulo e possuía especialização em Pesquisa Clínica pela Harvard T.H. Chan School of Public Health. Colegas e entidades da área da saúde lamentaram a morte do profissional.
O velório do médico será realizado nesta quarta-feira (24), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, das 9h às 11h.
Com informações do Metrópoles